|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 36,14 USD.
Die Birkenstock-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 36,14 USD. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14'838 Birkenstock-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Birkenstock-Aktie 40,32 Prozent zulegen. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Birkenstock-Anleger Experten zufolge am 23.12.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.