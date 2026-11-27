Die Birkenstock-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 36,14 USD. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14'838 Birkenstock-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Birkenstock-Aktie 40,32 Prozent zulegen. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Birkenstock-Anleger Experten zufolge am 23.12.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn