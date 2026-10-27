Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 32,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte Birkenstock-Aktie bei 32,07 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 39'900 Birkenstock-Aktien.

Bei 50,71 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,94 USD ab. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 8,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 836.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 719.79 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Birkenstock-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.12.2026 erwartet.

In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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