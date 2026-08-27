Birkenstock Aktie News: Birkenstock legt am Nachmittag zu

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 36,55 USD. In der Spitze legte die Birkenstock-Aktie bis auf 36,91 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'325 Birkenstock-Aktien.

Am 30.08.2025 markierte das Papier bei 52,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 30,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,12 USD ab. Mit Abgaben von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 836.60 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Birkenstock-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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