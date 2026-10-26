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26.10.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 32,20 USD ab.
Die Birkenstock-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 32,20 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,77 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,27 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'023 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. 57,48 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 7,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Birkenstock veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Birkenstock wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Birkenstock-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,45 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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