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26.08.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag stärker

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag stärker

Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Birkenstock-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,51 USD.

Birkenstock
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Das Papier von Birkenstock legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 35,51 USD. In der Spitze gewann die Birkenstock-Aktie bis auf 35,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 30'273 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,23 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,92 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 31,12 USD. Mit Abgaben von 12,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 836.60 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 719.79 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Birkenstock-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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