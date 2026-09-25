Birkenstock Aktie News: Birkenstock macht am Freitagnachmittag Boden gut

Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere um 16:28 Uhr 4,3 Prozent. Bei 33,31 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 101'809 Birkenstock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 10,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Birkenstock 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn