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25.08.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 35,25 USD.

Birkenstock
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Um 16:28 Uhr ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 35,25 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,77 USD nach. Bei 35,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 49'206 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 13.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 836.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 719.79 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 17.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Birkenstock veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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