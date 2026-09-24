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24.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag stabil

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Birkenstock-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 31,45 USD.

Birkenstock
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Mit einem Wert von 31,45 USD bewegte sich die Birkenstock-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Birkenstock-Aktie bisher bei 31,53 USD. In der Spitze büsste die Birkenstock-Aktie bis auf 31,17 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 21'204 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,94 USD am 16.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 4,82 Prozent Luft nach unten.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 836.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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