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23.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 34,12 USD zu.
Das Papier von Birkenstock konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 34,12 USD. Bei 34,13 USD erreichte die Birkenstock-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,08 USD. Zuletzt wurden via New York 14'970 Birkenstock-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,62 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 836.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte Birkenstock Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Birkenstock dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.12.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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