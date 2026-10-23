Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 32,88 USD. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 32,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'337 Birkenstock-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 8,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 836.60 Mio. USD – ein Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 719.79 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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