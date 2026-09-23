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Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30

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23.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock verliert am Nachmittag

Birkenstock Aktie News: Birkenstock verliert am Nachmittag

Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 31,08 USD.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 31,08 USD. Bei 31,05 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 40'428 Birkenstock-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. 63,16 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,68 Prozent.

Birkenstock-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Birkenstock wird am 17.12.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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