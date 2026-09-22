Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 32,47 USD nach oben. Bei 32,47 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 32'475 Stück.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Bei einem Wert von 29,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Mit einem Kursverlust von 7,81 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 836.60 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Birkenstock wird am 17.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn

Birkenstock-Aktie gewinnt: Eröffnung des ersten eigenen Ladens in der Schweiz