Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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21.09.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock verteuert sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 30,78 USD. Bei 30,82 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39'388 Birkenstock-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,75 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 2,75 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Birkenstock veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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