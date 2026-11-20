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20.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,17 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,17 USD. Bei 34,01 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,09 USD. Zuletzt wechselten via New York 12'843 Birkenstock-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,41 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,94 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Birkenstock hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Birkenstock mit einem Umsatz von insgesamt 836.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,23 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Schätzungsweise am 23.12.2027 dürfte Birkenstock die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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