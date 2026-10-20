Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag nahe Nulllinie

Im New York-Handel kam die Birkenstock-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 32,69 USD. Den Tageshöchststand markierte die Birkenstock-Aktie bei 33,24 USD. In der Spitze fiel die Birkenstock-Aktie bis auf 32,68 USD. Bei 32,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'767 Birkenstock-Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,12 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,43 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 836.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 719.79 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Birkenstock wird am 17.12.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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