Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Birkenstock-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 35,12 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 35,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 53'665 Birkenstock-Aktien.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,53 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Birkenstock-Aktie 52,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 31,12 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,39 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie. Am 13.08.2026 äusserte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 719.79 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen.

Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.

In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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