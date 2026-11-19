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19.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 35,38 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 35,38 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 35,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'989 Birkenstock-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 43,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 18,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 836.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Birkenstock-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.12.2027.
In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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