Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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19.10.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag billiger
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 33,25 USD ab.
Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 33,25 USD abwärts. Bei 33,20 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,50 USD. Bisher wurden heute 111'005 Birkenstock-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,71 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Bei 29,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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