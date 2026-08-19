Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag fester

Die Birkenstock-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 37,42 USD. Die Birkenstock-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,55 USD an. Bei 37,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 43'534 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,12 USD am 16.05.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 16,84 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Birkenstock 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 836.60 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 719.79 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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