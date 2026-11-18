Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 35,59 USD zu. Der Kurs der Birkenstock-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,85 USD zu. Bei 34,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 22'922 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 42,48 Prozent Luft nach oben. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,94 USD. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 18,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Birkenstock veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birkenstock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 10.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Birkenstock rechnen Experten am 23.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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