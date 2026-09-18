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18.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock verliert am Nachmittag

Birkenstock Aktie News: Birkenstock verliert am Nachmittag

Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 30,93 USD ab.

Birkenstock
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Um 16:28 Uhr ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 30,93 USD. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 30,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,52 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 47'094 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 63,95 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,94 USD am 16.09.2026. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 3,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Birkenstock-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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