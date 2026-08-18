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18.08.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag schwächer

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 37,64 USD abwärts.

Birkenstock
30.66 CHF -5.41%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,64 USD ab. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 37,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,07 USD. Bisher wurden via New York 34'007 Birkenstock-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,53 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. 42,22 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,12 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,32 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Birkenstock-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Birkenstock rechnen Experten am 19.08.2027.

In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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