Um 16:28 Uhr ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 36,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bei 36,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 28'920 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,71 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2026 auf bis zu 29,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 836.60 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Birkenstock einen Umsatz von 719.79 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 10.12.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.12.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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