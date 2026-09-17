Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’811 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’356 2.2%  Bitcoin 63’083 0.4%  Dollar 0.8247 -0.1%  Öl 104.3 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Tesla-Aktie dennoch höher: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Leonteq-Aktie: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...

Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock schiebt sich am Nachmittag vor

Birkenstock Aktie News: Birkenstock schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 30,70 USD.

Birkenstock
25.27 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 30,70 USD. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 31,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,23 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 79'164 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Bei 50,71 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn

Birkenstock-Aktie gewinnt: Eröffnung des ersten eigenen Ladens in der Schweiz


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Birkenstock

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten