Birkenstock Aktie News: Birkenstock schiebt sich am Nachmittag vor

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 30,70 USD. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 31,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,23 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 79'164 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Bei 50,71 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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