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17.08.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 38,82 USD.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 38,82 USD. Bei 38,60 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 151'227 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 53,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 27,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 19,82 Prozent Luft nach unten.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 836.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Birkenstock-Anleger Experten zufolge am 19.08.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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