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16.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Zuletzt stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,87 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,87 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Birkenstock-Aktie bei 36,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 36,25 USD. Bisher wurden via New York 41'338 Birkenstock-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,94 USD. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 16,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Birkenstock rechnen Experten am 23.12.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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