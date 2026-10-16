Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,5 Prozent auf 34,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 34,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 107'328 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,97 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 29,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 14,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 lud Birkenstock zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birkenstock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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