Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,38 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 30,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Birkenstock-Aktie bei 30,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,29 USD. Zuletzt wechselten 33'366 Birkenstock-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Gewinne von 66,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 29,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,46 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Birkenstock veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn
Birkenstock-Aktie gewinnt: Eröffnung des ersten eigenen Ladens in der Schweiz
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.