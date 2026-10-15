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15.10.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 34,54 USD.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 34,54 USD. Im Tageshoch stieg die Birkenstock-Aktie bis auf 34,71 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 52'075 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Birkenstock-Aktie somit 31,89 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.09.2026 erreicht. Mit Abgaben von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 719.79 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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