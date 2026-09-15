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15.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Birkenstock Aktie News: Birkenstock wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 30,06 USD ab.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 30,06 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,75 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 49'666 Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD. Gewinne von 68,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2026 Kursverluste bis auf 30,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,20 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 836.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 719.79 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Birkenstock-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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