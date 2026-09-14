Birkenstock Aktie News: Birkenstock verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Birkenstock-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 30,60 USD. Im Tief verlor die Birkenstock-Aktie bis auf 30,49 USD. Bei 30,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 148'994 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,71 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,25 USD am 11.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 1,14 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 13.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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