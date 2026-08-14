Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Birkenstock-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 40,31 USD abwärts. Der Kurs der Birkenstock-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,13 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 1'070'059 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 53,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,12 USD am 16.05.2026. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 29,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 836.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 604.46 Mio. USD umsetzen können.

Birkenstock wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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