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13.10.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag gefragt

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 34,41 USD zu.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 34,41 USD. Bei 34,64 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 18'916 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Bei 50,71 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2026 (29,94 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,00 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 836.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umgesetzt.

Am 17.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Birkenstock veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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