Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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13.08.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock zündet am Nachmittag Kursrakete
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 16,9 Prozent auf 42,94 USD zu.
Die Birkenstock-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 16,9 Prozent auf 42,94 USD. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,68 USD. Bei 42,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 288'876 Birkenstock-Aktien.
Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,66 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 37,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 13.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 723.40 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 604.46 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Birkenstock wird am 17.12.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Birkenstock-Anleger Experten zufolge am 19.08.2027 werfen.
In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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