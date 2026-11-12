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12.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 36,06 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Birkenstock-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 36,06 USD ab. Die Birkenstock-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,50 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 36,52 USD. Bisher wurden heute 28'281 Birkenstock-Aktien gehandelt.
Bei 50,71 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 40,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 13.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 836.60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Birkenstock wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.12.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,97 EUR je Aktie in den Birkenstock-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Birkenstock am 12.11.2026
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