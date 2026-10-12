Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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12.10.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 33,57 USD.
Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 33,57 USD nach. Bei 33,20 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 33,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'393 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 50,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 33,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 hat Birkenstock die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Birkenstock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 836.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie in den Birkenstock-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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