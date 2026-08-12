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12.08.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 36,80 USD.

Birkenstock
29.16 CHF -9.08%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Birkenstock-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 36,80 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 36,80 USD. Bei 37,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 46'954 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,53 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 31,12 USD. Mit einem Kursverlust von 15,43 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 723.40 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 604.46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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