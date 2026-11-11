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11.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 35,75 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 35,75 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 35,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45'115 Birkenstock-Aktien.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Bei 29,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 19,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 10.12.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.12.2027.
Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Birkenstock
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Birkenstock am 11.11.2026
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