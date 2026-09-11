Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Birkenstock zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Birkenstock-Aktie bisher bei 31,47 USD. Bei 31,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 59'484 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 63,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2026 bei 30,25 USD. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 2,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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