Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Nachmittag tiefer

Die Birkenstock-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 38,50 USD abwärts. In der Spitze büsste die Birkenstock-Aktie bis auf 38,43 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 41'051 Birkenstock-Aktien.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 53,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,04 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 31,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 19,17 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Birkenstock 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.05.2026 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,59 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 723.40 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 604.46 Mio. USD umsetzen können.

Birkenstock wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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