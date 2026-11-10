Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag im Minus

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 37,15 USD. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 37,10 USD. Bei 38,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 13'665 Birkenstock-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,71 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Mit Abgaben von 19,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Birkenstock mit einem Umsatz von insgesamt 836.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,23 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 10.12.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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