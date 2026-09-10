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10.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Birkenstock

Birkenstock Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Birkenstock

Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 30,72 USD.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 30,72 USD. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 30,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,43 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113'792 Birkenstock-Aktien.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 39,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,69 USD ab. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 0,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Birkenstock hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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