Birkenstock Aktie News: Birkenstock schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 38,60 USD. Bei 38,60 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,15 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 36'364 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 53,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 27,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,38 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Birkenstock gewährte am 13.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 723.40 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 604.46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Birkenstock am 13.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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