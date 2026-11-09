Birkenstock Aktie News: Birkenstock reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 38,07 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Birkenstock-Aktie sogar auf 38,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19'284 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,94 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 719.79 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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