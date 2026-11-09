|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 38,07 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 38,07 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Birkenstock-Aktie sogar auf 38,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19'284 Birkenstock-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 50,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,94 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 719.79 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 836.60 Mio. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.12.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX legt kräftig zu -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.