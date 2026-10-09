Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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09.10.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Birkenstock
Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 32,93 USD.
Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 32,93 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Birkenstock-Aktie bis auf 32,79 USD. Mit einem Wert von 33,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 12'558 Stück.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 53,99 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 29,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Birkenstock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 836.60 Mio. USD im Vergleich zu 719.79 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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