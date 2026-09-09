Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Birkenstock-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 31,98 USD. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 31,73 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'014 Birkenstock-Aktien.

Bei 50,71 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 58,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,12 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 2,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 836.60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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