Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die Birkenstock-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 32,93 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 32,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'703 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 53,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 13.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Birkenstock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 836.60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719.79 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 17.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Birkenstock-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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