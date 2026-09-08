Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Birkenstock-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Birkenstock-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,51 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,96 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 58'580 Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,21 Prozent. Bei 31,12 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,82 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Birkenstock gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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