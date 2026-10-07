Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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07.10.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 33,50 USD.
Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 33,50 USD nach. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 33,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 17'791 Birkenstock-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,71 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. 51,37 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 836.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 719.79 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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