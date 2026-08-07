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07.08.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 38,15 USD.

Birkenstock
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Das Papier von Birkenstock konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 38,15 USD. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,48 USD. Bisher wurden via New York 25'945 Birkenstock-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 53,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 28,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 31,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 18,43 Prozent sinken.

Birkenstock-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 723.40 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 604.46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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